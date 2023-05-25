Глобальный бордель: какая судьба ждет Украину после получения налогов от OnlyFans

Киевский режим не постеснялся взять 620 тысяч долларов от сервиса, известного эротическим контентом. И это об Украине многое говорит, отметил политолог Юрий Светов.

Решение Киева принять от сервиса с эротическим контентом OnlyFans деньги, переданные в качестве налогов, многое говорит о нынешней власти на Украине и ее стремлениях. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

«Придется вспомнить Карла Маркса, который говорил, что если можно рассчитывать на прибыль в 300%, то нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал. А здесь новообращенная в капитализм Украина видит множество занятых ниш: в реальной экономике, промышленности. Туда не пробиться. Но есть сферы, которые либо серые, либо вообще черные. Которые не регулирует законодательство, но там гуляют большие деньги. Поэтому жители Украины с огромным рвением туда кинулись», — рассказал эксперт.

Юрий Светов напомнил, что помимо денег от откровенных фото и видео на Украину также поступают средства от телефонного мошенничества и других преступных схем. Главный принцип нынешнего киевского режима — деньги не пахнут.

«Если древнеримский император считал нормальным брать налоги с туалетов, то почему они с сексуальных услуг не могут брать налоги? <…> Они (власти Украины. — Прим. ред.) побираются по всему свету. Украина считает нормальным такое функционирование экономики государства, когда оно требует от других стран деньги на зарплаты служащим и выплату пенсий. Президент Украины считает возможным летать на международные встречи, которые ему предоставляет другая страна. Для них это нормально», — добавил политолог.

В заключение он отметил, что такими темпами Украину ждет судьба Косово — самопровозглашенной республики, попытавшейся выделиться из состава Сербии.

«Она была центром криминалитета, торговли человеческими органами. Но при этом на территории Косово находится одна из самых больших военных баз США. И под колпаком Соединенных Штатов они могут делать, что хотят. Те люди, которые находились в международном розыске за содействие „черным“ реплантологам, чувствуют себя уверено. Американцы их прикрывают. Украинские власти рассчитывают на то же самое», — подытожил Юрий Светов.

О получении Украиной налогов от OnlyFans ранее сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, деньги в украинский бюджет сервис перечислил в рамках «налога на Google». Речь идет про 620 тысяч долларов — почти 50 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского подвели важнейшие символы его пропаганды. Это может привести к краху киевского режима.