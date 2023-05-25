Режим пошел ко дну: Зеленского подвели важнейшие символы его пропаганды

Стремление украинского президента представлять все в виде кинофильма сыграло с ним злую шутку. Освобождение Артемовска и ранение главкома ВСУ Валерия Залужного грозит ему потерей власти.

Президента Украины Владимира Зеленского подвели важнейшие символы его же пропаганды — занимавшие Артемовск боевики и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в статье для EADaily написал обозреватель Сергей Миркин.

Ранее Киев всеми правдами и неправдами уверял украинское общество в том, что Артемовск не будет освобожден российскими силами. Однако именно это и произошло. Это даже признал Зеленский, но позже его окружение начало уверять, будто в городе остаются националисты из ВСУ.

«ЗЕ-команда сама стала заложником созданного ими образа „крепость Бахмут“, украинцев столько убеждали, что город сдан не будет, что ВСУ не проиграют это сражение, что теперь разочарование людей неминуемо», — пояснил обозреватель.

Также Зеленский ранее убеждал людей в военном гении Валерия Залужного и успехе контрнаступления ВСУ. Однако недавно появились сведения, что генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту. Украинская пропаганда это отвергает, хотя доказательств не приводит. Что странно, ведь здорового Залужного достаточно просто показать на публике.

«Если станет известно, что генерал, который символизировал ВСУ, погиб или ранен — это станет важным деморализующим фактором как для гражданского населения Украины, так и для военных. Во-первых, <…> теперь у людей возникнет вопрос: а как же без него будут воевать ВСУ? Во-вторых, у украинских солдат появится мысль о том, что если даже Залужный погиб, то им точно не выжить», — добавил Сергей Миркин.

По его словам, на Украине вся информационная работа выстроена на определенных политических нарративах и символах. От них теперь зависит выживание киевского режима, что отнюдь не играет на руку Зеленскому.

«Ситуация с Залужным и Артемовском в очередной раз показывает зависимость киевского режима от созданных им идеологических мифов. И чем больше их будет разрушено, а идеологем ЗЕ-команды опровергнуто, тем быстрее исчезнет майданный режим. А без веры оболваненных людей его не спасут никакие финансовые вливания и поддержка Запада», — подытожил журналист.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о ранении Валерия Залужного.