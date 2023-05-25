Роман Костомаров впал в депрессию после ампутации частей конечностей

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 36 0

Костомаров впал в депрессию после ампутации конечностей

Роман Костомаров впал в депрессию после ампутации частей конечностей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Олимпийский чемпион постепенно идет на поправку и готовится к протезированию, однако психологическое состояние фигуриста пока озадачивает врачей.

Врачи пытаются вывести фигуриста Романа Костомарова из депрессии. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Олимпийский чемпион находится не в лучшем психоэмоциональном состоянии после пережитых событий. Он впервые вышел на связь из больницы 8 мая и рассказал, что решительно настроен на дальнейшую реабилитацию.

Врачи буквально вытащили его с того света, подчеркнул Костомаров. Однако длительное нахождение в медикаментозном сне, многочисленные манипуляции над организмом и несколько ампутаций все же оставили след в психологическом плане.

Специалисты прогнозировали, что у спортсмена может начаться депрессия, когда он придет в себя. Их предположения подтвердились.

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Состояние его здоровья начало стремительно ухудшаться.

Фигуриста ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а также ЭКМО. В процессе лечения у Костомарова развился сепсис, который и стал причиной ампутации конечностей.

Затем спортсмена разбил микроинсульт. Врачи продолжали усердно бороться за его жизнь и смогли добиться положительной динамики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Романа Костомарова планируют выписать в конце мая.

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