Пожар в «звездном доме» в Москве потушили: подробности от хозяина сгоревшей квартиры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 978 0

Хозяин сгоревшей квартиры Фукс на Никитском бульваре рассказал о пожаре

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожарные после звонка сотрудника ТСЖ быстро прибыли на место ЧП.

Мощный пожар в одной из московских квартир на Никитском бульваре удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Очаг пожара находился на втором этаже третьего подъезда.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru владелец сгоревшей квартиры Евгений Фукс рассказал о начале ЧП и возможных причинах возгорания. В тот момент мужчина находился в квартире.

«Пошел дым из стены. Был ремонт, там вся проводка новая, все новое. Автоматы сработали, все было обесточено. Сотрудник ТСЖ вызвал пожарную охрану, и они быстро приехали. Я был внутри и откуда-то шел слабый дым. Приехали пожарные, я еще был там. Вместе с ними мы вскрывали розетку, откуда струился дым. Потом они попросили меня выйти, и минут через пять возникло пламя из стены», — утверждает Фукс.

Он добавил, что возгорание началось только в одной комнате. Спасатели приехали достаточно быстро, когда огня еще не было, был слабый едкий дым. Возгорание якобы началось уже в тот момент, когда спасатели были в здании, заверил владелец квартиры.

«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»

К слову, это не первый пожар в элитном многоэтажном доме на Никитском бульваре. Он уже горел несколько лет назад — в результате трагедии тогда погибли люди.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры горевшего семиэтажного дома в Австралии.

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