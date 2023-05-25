«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 109 0

Никас Сафронов рассказал подробности пожара на Никитском бульваре в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В горевшем доме проживает брат известного художника. Знаменитость, узнав о ЧП, тут же ринулся туда.

Художник Никас Сафронов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал детали пожара, произошедшего в одной из московских квартир на Никитском бульваре. В загоревшемся доме сейчас проживает его брат. Как только знаменитость узнал о ЧП, тут же рванул туда, так как родственник на звонки не отвечал.

«Мне позвонила команда и сказала, что в доме возгорание, в моей квартире, в которой живет брат. Позвонил брату, он не ответил. Мой помощник сказал, что он зафиксировал дым. Я бросил все и поехал сюда. Приехал сюда и увидел, как горит вторая квартира», — сообщил Сафронов.

Также он отметил, что сгоревшая квартира сдавалась в аренду, помещение использовали как офис. В момент возгорания никого там не было, но почему-то у всех сработала сигнализация, в том числе и в квартире брата Сафронова.

К слову, это не первый пожар в элитном многоэтажном доме на Никитском бульваре. Он уже горел несколько лет назад — в результате трагедии погибли люди. Тогда возгорание в так называемом «звездном доме» началось из-за короткого замыкания. Ситуацию усугубила несогласованная перепланировка квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую причину возгорания в квартире на Никитском бульваре назвал хозяин помещения.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.98
0.01 85.88
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»
23:33
«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах
23:16
Шольц пообещал только усиливать санкции против России
22:59
Пожар в «звездном доме» в Москве потушили: подробности от хозяина сгоревшей квартиры
22:46
До десяти лет колонии: банду автоподставщиков раскрыли в Красноярске
22:32
Противник пытается огрызаться: как работает артиллерия армии России в зоне СВО

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Все сложно: психолог объяснил отказ Романа Костомарова лечиться от депрессии
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023