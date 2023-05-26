Подняла на уши весь поезд: Бузова пожаловалась на ЧП во время поездки на концерт

Певица призналась, что такая нервный и стрессовый вояж за годы ее концертной деятельности был впервые.

Певица Ольга Бузова с публикой делится буквально каждым своим шагом. Так и на днях она рассказала о ЧП, которое с ней произошло по дороге в Москву на концерт. Из-за непредвиденных трудностей она изрядно понервничала.

Накануне вечером артистка выступила в Краснодаре, а уже ночью выехала в Сочи, чтобы оттуда на самолете вернуться в столицу. Но ЧП произошло из-за поезда, который не приехал вовремя. Певица экстренно стала менять билеты на другой поезд, а также планировать авиаперелет в другое время. Но и на этом поезде знаменитость не добралась до аэропорта, так как он внезапно сломался. Нервы Бузовой уже стали сдавать. Она подняла весь состав на уши, проводников и машинистов просила как можно скорее довести ее до назначенного места.

«Вы не представляете, на каких мы нервах с трех утра. Я уже успела пореветь, психовать. Такой поездки за всю мою гастрольную деятельность не было. Такой стресс, а еще меня продуло в поезде, потому что было очень холодно», — с содроганием в голосе рассказала Бузова.

По дороге ее помощники успели написать жалобы. В результате певица успела на самолет. Правда, красилась и собиралась Бузова в машине по дороге на концерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто напал на Ольгу Бузову в Швейцарии.