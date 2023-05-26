Фейерверки и световое шоу: как в Санкт-Петербурге отметят День города

Одним из самых ярких эпизодов станет Петровский фестиваль огня.

Санкт-Петербург готовится ко Дню города. 320-й день рождения Северная столица встретит масштабной праздничной программой.

Одним из самых ярких эпизодов станет Петровский фестиваль огня. Грандиозный фейерверк покажут на стрелке Васильевского острова. Также зрителей ждет световое шоу, где объектом для видео-проекций станет буквально сам город. Корреспондент Василий Михеев побывал на репетиции.

VR-художник Надежда рисует прямо по белоснежному зданию Биржи. Ко дню рождения приготовила любимому городу торт.

В световом шоу задействовали и обе ростральные колонны: говорят, первые в мире замахнулись на такой сложный объект. 320-летие града Петра глазами художников по свету — это и исторические вехи, и танцующие дома.

Петербург — город туристический и город передовой научной мысли. Неделю специалисты выставляли на стрелке Васильевского острова аппаратуру — и тщательно вымеряли расстояния для более чем полусотни проекторов.

Это святая святых проекционного шоу фестиваля огня — пульт, с которого все запускается, который на самом деле не пульт, а программа. Загадка, торт, архитектура и еще четыре картины будут дополнять огненное шоу.

В небо над Невой фейерверки запустят пиротехники из Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Турции и Китая. Открывать и закрывать фестиваль света будет сборная России. В огненном реверансе отдадут дань уважения и поздравят Петербург с круглой датой.