Пришлось лечь в гроб: Мария Голубкина о личной жизни и съемках в кино

Знаменитость считает, что мужчины до сих пор пребывают в первобытном состоянии.

Актриса Мария Голубкина рассказала, что однажды ей пришлось лечь в гроб во время съемок.

Она пояснила, что эта задача ей далась с легкостью, несмотря на религиозные убеждения. Артистка также призналась, что не против появиться на экране обнаженной — по ее мнению, это представляет собой живопись и искусство.

«Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!» — цитирует знаменитость издание MK.RU.

Говоря об образе жизни, Голубкина рассказала, что не придерживается диет и редко занимается спортом. Однако актриса регулярно ходит в баню, где любит попариться с веником.

О стиле и красоте звезда тоже особо не задумывается. Она хочет, чтобы все было как у физика Альберта Эйнштейна: открыть гардероб и взять один костюм без мучений.

«Стилиста у меня нет, а зачем это нужно? Зачем делать что-то лишнее? Для красоты самое главное — это хороший крепкий сон. Из всех стилистов — это самый главный стилист», — уверена Голубкина.

Артистка также раскрыла детали своей личной жизни. Она считает, что нормальных мужчин на самом деле нет.

По ее мнению, пока женщины занимались эмансипацией, мужчины продолжали оставаться в первобытном состоянии. Больше всего в представителях сильного пола ее раздражает жадность.

«Лучше делать все в нужное время, по возрасту. Хорошо в юности выходить замуж. Знаете, невеста — как сапер: ошибается один раз. Поэтому лучше без ошибки и сразу», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Голубкина похвасталась фигурой перед своими подписчиками.