Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 313 0

Цивина отправили в колонию, а Дрожжина отделалась условным сроком по делу Баталова

Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Разбирательства по скандальному делу велись около трех лет. Какой финал у вопиющей истории?

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор фигурантам по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Актрису Наталию Дрожжину приговорили к четырем годам условно, с испытательным сроком на четыре года Ее мужа Михаила Цивина приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Обвиняемый в пособничестве нотариус Дмитрий Бублий получил пять лет общего режима и запрет заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет.

Кроме того суд постановил солидарно взыскать в пользу вдовы Алексея Баталова и его дочери шестьсот тысяч рублей морального время, а также удержать процессуальные издержки на 350 тысяч рублей и вознаграждение представителю потерпевших в размере 300 тысяч рублей.

На зачитывании приговора в здание суда жена актера Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова приехали лично, чтобы лично засвидетельствовать итог трехлетней борьбы. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Уголовное дело против Дрожжиной и Цивина было возбуждено около трех лет назад, когда вскрылись определенные факты. Фигуранты дела могли втереться в доверии к жене и дочери Баталова, а потом завладеть его наследством противоправным путем. Об это свидетельствует перешедшие злоумышленникам несколько квартир и 16 миллионов рублей.

Родственники Баталова смогли добиться возвращения недвижимости, а с деньгами оказалось сложнее. У Цивина с Дрожжиной были доказательства, что денежные суммы уходили на нужды Марии Баталовой.

Потом последовали долгие разбирательства. В итоге 75-летнего Цивина взяли под стражу, до объявления приговора он находился в СИЗО. Что касается Дрожжиной, ее не смогли отправить в изолятор по состоянию здоровья. Как ранее сообщал 5-tv.ru, за годы судов она перенесла три инсульта и потеряла 15 килограммов.

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