«Немедленно и без каких-либо условий»: Песков о разморозке российских активов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Песков: российские активы должны разморозить без каких-либо условий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; AP; 5-tv.ru

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Иначе эти страны нарушают все нормы и правила, считают в Кремле.

Страны, посягнувшие на российские активы, должны разморозить их без каких-либо условий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как внутреннего законодательства, так и международного права», — заявил Песков.

В начале прошлого года западные страны в ответ на спецоперацию по защите Донбасса заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ. Чуть более месяца назад стало известно о том, что президент США Джо Байден подумывает передать резервы Центробанка России на восстановление Украины. А несколько дней назад страны G7 решили — блокировка российских активов будет продлена до момента завершения украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны ЕС отчитались о заморозке активов Центробанка.

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