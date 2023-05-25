Страны ЕС отчитались о заморозке активов Центробанка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Страны ЕС заморозили более 200 миллиардов активов Центробанка России

Страны ЕС отчитались о заморозке активов Центробанка

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Еще в десятом пакете санкций против России были введены новые требования.

Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке активов Центробанка РФ. Об этом стало известно на брифинге в Брюсселе, сообщает Reuters.

В частности, в статье говорится о более, чем 200 миллиардах евро замороженных активов ЦБ России.

«В десятом пакете санкций против России были введены новые требования для операторов и стран-участниц по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам Центробанка России», — говорится в сообщении.

А уже конкретно о том, сколько средств было заморожено в определенной стране, в Еврокомиссии предложили узнать у властей конкретного государства.

В начале прошлого года западные страны в ответ на спецоперацию по защите Донбасса заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ. Чуть более месяца назад стало известно о том, что президент США подумывает передать резервы Центробанка России на восстановление Украины. А несколько дней назад страны G7 решили — блокировка российских активов будет продлена до момента завершения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ.

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