Губернатор Кубани назвал причиной хлопка в центре города падение двух беспилотников

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 34 0

В результате повреждения получили здания. Что еще известно к настоящему времени?

Губернатор Кубани назвал причиной хлопка в центре города падение двух беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Жители Кубани утром в пятницу, 26 мая, услышали хлопок. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, причиной этого стало падение двух беспилотников в центре города.

Он уточнил, что в результате повреждения получили некоторые здания, при этом обошлось без жертв.

«В ближайшее время поможем восстановить повреждения и окажем всю необходимую помощь горожанам, чье жилье пострадало», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв был слышен в районе дома на Морской улице. Там располагается здание с телекоммуникационной вышкой клиентского. На место оперативно прибыли экстренные службы, но не зафиксировали возгорания.

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