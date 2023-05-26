Известный писатель четыре дня лежал мертвым в квартире в Москве, пока не смутил соседей

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Игорь Рязов
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Тело писателя Коняхина нашли через четыре дня после смерти в квартире в Москве

Известный писатель четыре дня лежал мертвым в квартире в Москве, пока не смутил соседей

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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О смерти Виктора Коняхина стало известно благодаря его соседям, когда их смутил запах из квартиры.

Известного советского писателя Виктора Коняхина обнаружили мертвым в квартире в Таганском районе Москвы. По информации источника ИА REGNUM, тело пролежало там четыре дня.

«В квартире в Большом Рогожском переулке было обнаружено тело 81-летнего мужчины. Давность наступления смерти составляет около четырех суток», — сообщил собеседник агентства.

О смерти Виктора Коняхина стало известно благодаря его соседям. Когда их смутил запах из квартиры писателя, они решили вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители вскрыли входную дверь, в одной из комнат увидели мертвого литератора.

Виктор Коняхин родился 18 февраля 1942 года в Макеевке — сейчас город находится в ДНР. Затем переехал в Москву, окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), стал членом Союза литераторов.

За время своей творческой деятельности Виктор Коняхин выпустил более 20 книг. Главным образом писал сказки и произведения для детей, выходивших в рамках проекта «Библиотека для родителей и воспитателей».

Также работал автором и редактором в газетах «Остряк» и «Московский крокодил», а еще вел литературные кружки в московских школах. Помимо этого, Виктор Иванович составлял сборники анекдотов и афоризмов.

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