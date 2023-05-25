Французский певец Жан-Луи Мурат умер на 72-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 104 0

Музыкант скончался в собственном доме. Но что именно с ним произошло?

Французский певец Жан-Луи Мурат умер на 72-м году жизни

Фото: Открытые источники

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Во Франции на 72-м году жизни умер знаменитый певец Жан-Луи Мурат. Печальную новость сообщило издание DailyNews.

Певца по-настоящему зовут Жан-Луи Берго. Мурат — его сценический псевдоним, взятый в сознательном возрасте. Артист с самого детства увлекался музыкой и не представлял своей жизни без нее.

Жан-Луи начал большой музыкальный путь в 1977 году — он основал группу Clara, где числился и вокалистом, и автором песен одновременно. Дебютная пластика француза вышла в 1981 году. Всего за годы творчества Мурат записал и выпустил порядка двух десятков альбомов.

«В своих альбомах я рассказываю в мельчайших подробностях всю свою сентиментальную жизнь, начиная с начала моей карьеры», — неоднократно подчеркивал артист в интервью.

Известно, что музыкант умер в собственном доме, расположенном в Оверни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского чиновника и мужа певицы Диана Гурцкая Петра Кучеренко.

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