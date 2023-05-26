«Жить и растить детей здесь»: Путин поблагодарил бизнесменов за любовь к России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Путин: большинство предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией

«Жить и растить детей здесь»: Путин поблагодарил бизнесменов за любовь к России

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства подчеркнул, что в такое тяжелое время многие предприниматели столкнулись с проблемами, но проявили мужество.

Президент России Владимир Путин похвалил местных бизнесменов, упоминая их интерес к своей стране. Об этом он рассказал, выступая на встрече с «Деловой Россией», приуроченной ко Дню предпринимателя.

«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, убедительным делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желания открывать и расширять производство, приобретать активы, жить здесь, воспитывать своих детей», — говорит Путин.

Глава государства также подчеркнул, что в такое тяжелое время многие бизнесмены столкнулись с проблемами, но проявили настоящие бойцовские качества.

«Не сомневаюсь, что такой настоящий лидерский авторитет, деловая, общественная, моральная репутация будут в дальнейшем помогать вам расширять свое дело, становиться сильнее, вместе со своими сотрудниками вы находитесь в самой гуще событий, на стороне деловых процессов и продолжаете развивать частный бизнес. Увеличивать его вес в отечественной экономике», — продолжает Путин.

Президент РФ также упомянул, что сейчас у граждан появляются новые возможности, а территория России получает долгосрочный импульс развития. Он выразил уверенность, что позитивная тенденция развития продолжится, а государству обязательно окажет поддержку, чтобы бизнесмены наращивали инвестиции в строительство и создание новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин предложил объявить в РФ пятилетие созидательного предпринимательского труда.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

16:48
Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновляется в России
16:41
Опубликована записка Владимира Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
16:34
В лучших традициях: чем новая российская винтовка СВЧ лучше используемой ВСУ Barret
16:26
Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
16:18
В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине с одним условием для РФ
16:09
За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Будет мстить: чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
«Не нужно пытаться играть с жизнью»: SHAMAN о вере в судьбу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023