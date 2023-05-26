«Жить и растить детей здесь»: Путин поблагодарил бизнесменов за любовь к России

Глава государства подчеркнул, что в такое тяжелое время многие предприниматели столкнулись с проблемами, но проявили мужество.

Президент России Владимир Путин похвалил местных бизнесменов, упоминая их интерес к своей стране. Об этом он рассказал, выступая на встрече с «Деловой Россией», приуроченной ко Дню предпринимателя.

«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, убедительным делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желания открывать и расширять производство, приобретать активы, жить здесь, воспитывать своих детей», — говорит Путин.

Глава государства также подчеркнул, что в такое тяжелое время многие бизнесмены столкнулись с проблемами, но проявили настоящие бойцовские качества.

«Не сомневаюсь, что такой настоящий лидерский авторитет, деловая, общественная, моральная репутация будут в дальнейшем помогать вам расширять свое дело, становиться сильнее, вместе со своими сотрудниками вы находитесь в самой гуще событий, на стороне деловых процессов и продолжаете развивать частный бизнес. Увеличивать его вес в отечественной экономике», — продолжает Путин.

Президент РФ также упомянул, что сейчас у граждан появляются новые возможности, а территория России получает долгосрочный импульс развития. Он выразил уверенность, что позитивная тенденция развития продолжится, а государству обязательно окажет поддержку, чтобы бизнесмены наращивали инвестиции в строительство и создание новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин предложил объявить в РФ пятилетие созидательного предпринимательского труда.