«Ничего особенного»: Памфилова раскрыла причины своей госпитализации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Председатель ЦИК Памфилова сообщила, что у нее ларингит

«Ничего особенного»: Памфилова раскрыла причины своей госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / CEC Russia

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Как она себя чувствует к настоящему времени?

Председателя ЦИК России Эллу Памфилову госпитализировали в одну из московских больниц после того как она обратилась к медикам с жалобами на боли в горле. В беседе с ТАСС она уточнила, что это «обычный ларингит, ничего особенного».

«В понедельник буду на работе, у меня просто пропадал голос», — добавила она.

По данным Telegram-каналов, в больницу Памфилову доставили в среду, 24 мая. До этого она обращалась к врачам, но назначенное лечение якобы не оказало положительного эффекта, поэтому было принято решение о госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народную артистку РСФСР Галину Польских госпитализировали, возможно, из-за проблем с сердцем и давлением.

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