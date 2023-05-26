«Совсем спятили?» — Путина удивила реакция Грузии на отмену визового режима

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 107 0

Путина удивила реакция Грузии на отмену визового режима

«Совсем спятили?» — Путина удивила реакция Грузии на отмену визового режима

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Российский лидер, смотря со стороны на происходящее, не до конца понимает, чем руководствуются власти.

Президент России Владимир Путин удивился реакции Грузии на отмену визового режима. Об этом глава государства рассказал во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — заявил Путин.

Кроме того, решение об отмене виз и возобновление полетов в Грузию он объяснил желанием поддержать людей, которые хотят иметь нормальные отношения со страной, тех, кто хотел бы отдохнуть в соседней стране или имеет какие-либо деловые вопросы.

К слову, запреты на полеты в Грузию президент РФ Владимир Путин снял 10 мая. В то же время был отменен визовый режим. Авиасообщение с Тбилиси отменили в 2019 году. Это произошло после протестов в Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как интересно провести свой летний отпуск в Грузии.

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