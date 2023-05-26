Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Срочная новость 156 0

Сейчас медики оказывают мастеру дубляжа всю необходимую помощь.

Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением

Фото: Кадр из к/ф «... А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением. По информации 5-tv.ru, сейчас он находится в реанимации одной из клиник в Москве.

По непроверенным данным, 77-летний мастер дубляжа мог отравиться таблетками. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь и устанавливают обстоятельства происшествия.

Андрей Мартынов стал известен благодаря роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Не менее известной стала его работа в фильме «Вечный зов», где артист сыграл роль Кирьяна Инютина.

С начала 80-х Андрей Мартынов озвучивал иностранные фильмы и сериалы. В частности, его голосом говорит главный герой фильма «Список Шиндлера».

Известно, что дубляжом артист занялся из-за проблем со здоровьем. В последние годы он находится на пенсии и не снимается в кино. У него есть сын Александр и трое внуков, живущие в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

22:34
Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением
21:59
«Мне даже говорить нельзя»: JОNY рассказал о проблемах с голосом
21:48
Минюст внес Леву* из «Би-2» в реестр иноагентов
21:30
Политолог: Польша задействовала методы Гитлера, чтобы оправдать новый «Поход на Восток»
21:16
Накаркал: Дробыш до сих пор не понимает причины действий Самбурской
21:14
Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
«Мне даже говорить нельзя»: JОNY рассказал о проблемах с голосом
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
«Половина лохов»: блогеры о деятельности интернет-коучей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023