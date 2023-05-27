Битва за наследство: Дрожжину и Цивина осудили за хищение имущества семьи Баталова
Они обманом завладели имуществом народного артиста Алексея Баталова.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; 5-tv.ru
Наследство знаменитого актера Алексея Баталова на 57 миллионов рублей вернулось законным владельцам. А аферистам, которые пытались его присвоить, вынесли приговор.
Суд решил, что скандальная пара Наталья Дрожжина — Михаил Цивин вовсе не из добрых побуждений помогали вдове и дочери-инвалиду Баталова. Ими двигала исключительно корысть.
Приговор вынесен. Двое из троих подсудимых отправятся за решетку. Наталья Дрожжина получила условное наказание. Однако, стороны процесса остались недовольны решением суда и вероятно его обжалуют.
Подробности громкого дела — в репортаже Хаирбека Алмакаева.
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