В Минске прошло совместное заседание президиумов РАН и НАН

Россия и Белоруссия работают над формированием единого научно-технологического пространства. В Минске прошло заседание президиумов академий наук двух стран.

Совместная деятельность обещает настоящий прорыв в области новых технологий. Перспективных проектов уже больше двух десятков. Речь об инновациях в разных сферах — от космической до фармакологии и микроэлектроники. Особое внимание — к энергетике и цифровизации.