Полиция Германии заподозрила лидера Pink Floyd Уотерса в прославлении нацизма

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Турне артиста по городам Германии вызвало настоящий скандал.

Полиция Германии заподозрила лидера Pink Floyd Уотерса в прославлении нацизма

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция ФРГ заинтересовалась сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом после одного из концертов в рамках турне по Германии. Правоохранители заподозрили знаменитость в разжигании ненависти, а именно ношении одежды, похожей на нацистскую форму.

Как сообщила газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на представителя местных правоохранителей, на недавнем концерте Уотерс предстал перед публикой в одежде, напоминающей нацистскую форму. На руку он себе повязал красную повязку. Помимо этого артист на выступлении выстрелил в зал из макета винтовки. Правоохранители считают, что такое поведение и образ артиста был использован «для прославления правления национал-социалистов».

Однако, автор материала отметил, что образ Уотерса был не случаен. Якобы артист сделал отсылку к фильму режиссера Алана Паркера. Там главный герой перед концертом принимал запрещенные вещества, после чего больное воображение транслировало концерт, будто нацистский митинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник президент Украины Владимир Зеленский утвердил вместо Дня Победы 9 мая.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине
4:20
Полиция Германии заподозрила лидера Pink Floyd Уотерса в прославлении нацизма
3:47
Вдову и дочь Александра Абдулова не узнать спустя 15 лет после смерти актера
3:46
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к теракту на Крымском мосту
3:30
Сидор Огуречник: что можно и нельзя делать 27 мая
3:16
Толкалина показала фото в платье с экстремальным декольте и револьвером: «Довел меня»

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
«Ежик без шкурки»: почему дочь Волочковой не хочет видеть мать на выпускном
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023