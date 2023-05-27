«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» успешно стартовал с космодрома Восточный

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Ракета стартовала в 00:14 по московскому времени 27 мая. Разгонный блок «Фрегат» со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вывел аппарат на заданную орбиту.

К слову, радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1 способен видеть буквально через облака. Его разрабатывали с учетом последних мировых технологий в космической сфере. В его функции будет входить круглосуточное всепогодное зондирование континентальных районов Земли и акватории Мирового океана. Вне зависимости от погодных условий аппарат способен получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде. Его масса составляет чуть более тысячи килограммов.

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