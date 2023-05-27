Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 21 0

Прославленный спортсмен скончался на 58-м году жизни.

Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Фото: Открытые источники

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Об этом сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

«В пятницу, 26 мая, на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев», — говорится на сайте федерации.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти именитого спортсмена. Информации о дате и месте прощания тоже пока нет.

Игорь Васильев родился в Волгограде. Уже в 15 лет стал чемпионом мира по гандболу среди студентов. Два года спустя выиграл золото Олимпийских игр Барселоны. В 1993-м в составе команды победил на чемпионате мира, а в 1994-м стал серебряным призером чемпионата Европы.

После серии побед много выступал в Европе — в испанском «Атлетико», немецких «Альтенхаген-Гейпен» и «Гросс-Герау», швейцарском «Сюре». После завершения спортивной карьеры работал тренером — сначала в Германии, а затем в родном Волгограде.

«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — подытожили в ФГР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион России по хоккею Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Уссурийские Адам и Ева: дальневосточных леопардов переселили в заповедник
9:15
ФСБ: с февраля 2022 года Украина более двух тысяч раз обстреляла территорию РФ
9:13
Папа покатал: девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке
9:03
Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев
8:49
В Минске прошло совместное заседание президиумов РАН и НАН
8:32
Поможет ли заклеивание рта справиться с храпом и улучшить сон

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Обман времени: можно ли омолодиться при помощи переливания крови
«Ежик без шкурки»: почему дочь Волочковой не хочет видеть мать на выпускном
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023