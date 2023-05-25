Чемпион России по хоккею Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 64 0

Спортсмен играл в составе «Авангарда».

Чемпион России по хоккею Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни

Фото: russia-hockey.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чемпион России по хоккею и обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил бывший партнер по команде Максим Сушинский.

При этом он уточнил, что подробностей случившегося не знает.

Известно, что Евгений Хацей играл за многие региональные команды, включая челябинские, ярославские, тюменские и другие.

После завершения игровой карьеры он был генеральным менеджером краснодарской «Кубани» (2012-2014) и ханты-мансийской «Югры» (2015-2018), а также вице-президентом «Авангарда» (2018-2020). В последние годы он работал директором академии «Авангарда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
Песков на стал давать прогнозов по встрече Путина с Пашиняном и Алиевым
17:53
Есть логика? Военный эксперт объяснил, зачем Польше покупать подлодки и чем это грозит России
17:49
Роману Костомарову не могут сделать протезирование: в чем проблема?
17:45
В материалы ЕГЭ по географии будут включены новые регионы России
17:43
Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в «селе-призраке» Гамсутль
17:42
Как будто попал в фильм: ученые научились программировать сны

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Врач о состоянии раненного главкома ВСУ Залужного: «Может остаться „овощем“»
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023