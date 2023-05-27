Россия предложила США «заняться самоанализом» по ядерному оружию

|
Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Посольство РФ раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия в Белоруссию

Россия предложила США «заняться самоанализом» по ядерному оружию

Фото: www.globallookpress.com / us nuclear bomb

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее Вашингтон раскритиковал размещение подобных боеприпасов в Белоруссии.

Вашингтону стоит заняться самоанализом в вопросах размещения собственного вооружения в других странах. С таким заявлением выступило Посольство России в США в ответ на критику Америки относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере.

Представители дипломатической миссии отметили, что в данном случае речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что таким образом союзные страны вынуждены реагировать на широкомасштабную гибридную войну, развязанную Вашингтоном.

«Осуществляемые меры полностью соответствуют нашим международно-правовым обязательствам. Как заявил Министр обороны генерал армии С. К. Шойгу, Россия не передает Белоруссии ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной», — отметили в посольстве.

Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия подписали договор по содержанию нестратегического ядерного оружия. Минск и Москва заинтересованы в том, чтобы продолжать развитие стратегических союзнических отношений в военной сфере.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Россия предложила США «заняться самоанализом» по ядерному оружию
12:14
СМИ сообщили о взятии в плен двух групп украинских боевиков в зоне СВО
12:05
В Орловской области высадили многовековые дубы для создания «Аллеи героев»
11:50
Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте
11:28
Два БПЛА атаковали административное здание нефтепровода под Псковом
11:13
Петербург начал праздновать День города: какие мероприятия сегодня нельзя пропускать?

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Нобелевский лауреат, плейбой, челночный дипломат: Генри Киссинджеру — 100 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023