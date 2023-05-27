Пожар на московском рынке «Садовод» ликвидирован

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Информации о пострадавших нет.

Пожар на московском рынке «Садовод» ликвидирован

Фото: ok.ru/ profile154416214907; 5-tv.ru

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Пожар, возникший днем 27 мая на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

Пламя охватило сразу три павильона, расположенных на 25-й линии. Всех людей, кто находился рядом с местом возгорания, экстренно эвакуировали. 

В 14:33 пожар был локализован, а в 14:41 — полностью потушен, указали в ведомстве.

Информации о пострадавших нет.

Недавно крупный пожар произошел на строительном рынке в Одинцово. Тогда языки пламени охватили торговые павильоны. Жертв удалось избежать, потому что воспламенение произошло после закрытия рынка. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте

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