Пожар на московском рынке «Садовод» ликвидирован

Пожар, возникший днем 27 мая на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

Пламя охватило сразу три павильона, расположенных на 25-й линии. Всех людей, кто находился рядом с местом возгорания, экстренно эвакуировали.

В 14:33 пожар был локализован, а в 14:41 — полностью потушен, указали в ведомстве.

Информации о пострадавших нет.

Недавно крупный пожар произошел на строительном рынке в Одинцово. Тогда языки пламени охватили торговые павильоны. Жертв удалось избежать, потому что воспламенение произошло после закрытия рынка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте.