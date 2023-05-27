Украинцы хотят переименовать Грузию из-за «русифицированности»

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 36 0

В разных частях света страну называют по-разному.

Украинцы хотят переименовать Грузию из-за «русифицированности»

Фото: © РИА Новости / Александр Чипурин

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Верховная рада Украины предложила официально переименовать Грузию в Сакартвело. Такой законопроект появился на сайте украинского парламента.

Законодатели предлагают употреблять официальное и историческое название Сакартвело на официальном уровне общения, в переписке, а также в средствах массовой информации.

Причиной для такого заявления об изменении названия страны послужила «русифицированность» Грузии. По мнению депутатов рады, грузинские граждане теперь будут называться картвелами.

В разных уголках планеты Грузию называют по-разному. Наиболее популярные и часто общеупотребляемые варианты — европейская Джорджия, русифицированная Грузия и грузинское самоназвание Сакартвело.

Почти два месяца назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступал с предложением переименовать город Севастополь в объект номер 6. По его мнению, это позволит разорвать ассоциации с российским городом военной славы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Кремля на желание Зеленского переименовать Россию в Московию.

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