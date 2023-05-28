Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта

Белый дом и конгресс смогли договориться, что делать с госдолгом. Последний достиг рекордной отметки в 31,4 триллиона долларов.

Белый дом и конгресс договорились повысить потолок государственного долга на два года при условии, что расходы федерального бюджета будут ограничены. Это соглашение позволит избежать дефолта, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году», — сообщил собеседник телеканала.

Без согласия конгресса поднять госдолг выше рекордной отметки в 31,4 триллиона долларов США рисковали не расплатиться по своим прежним заимствованиям. По расчетам американского Минфина, это привело бы к дефолту в начале июня.

При этом контролирующие нижнюю палату парламента республиканцы отказывались поднимать потолок госдолга просто так. В обмен они требовали ограничить расходы бюджета.

О достижении договоренности, которая поможет избежать дефолта, ранее объявили президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Однако они не стали вдаваться в детали сделки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдолг США превышает российский более чем в 107 раз. При этом размер задолженности РФ продолжает снижаться.