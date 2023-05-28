Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 10 0

CNN: соглашение между Белым домом и конгрессом снимет угрозу дефолта в США на два года

Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Белый дом и конгресс смогли договориться, что делать с госдолгом. Последний достиг рекордной отметки в 31,4 триллиона долларов.

Белый дом и конгресс договорились повысить потолок государственного долга на два года при условии, что расходы федерального бюджета будут ограничены. Это соглашение позволит избежать дефолта, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году», — сообщил собеседник телеканала.

Без согласия конгресса поднять госдолг выше рекордной отметки в 31,4 триллиона долларов США рисковали не расплатиться по своим прежним заимствованиям. По расчетам американского Минфина, это привело бы к дефолту в начале июня.

При этом контролирующие нижнюю палату парламента республиканцы отказывались поднимать потолок госдолга просто так. В обмен они требовали ограничить расходы бюджета.

О достижении договоренности, которая поможет избежать дефолта, ранее объявили президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Однако они не стали вдаваться в детали сделки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдолг США превышает российский более чем в 107 раз. При этом размер задолженности РФ продолжает снижаться.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта
11:20
Китайская платежная система обогнала конкурентов из США
11:08
Возмущенные египтяне потребовали навсегда запретить сериал о Клеопатре
10:49
Посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России
10:31
Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе
10:16
Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023