Республиканцы договорились с Белым домом по вопросу предотвращения дефолта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта

Республиканцы договорились с Белым домом по вопросу предотвращения дефолта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Меньше недели оставалось у политиков, чтобы договориться по госдолгу.

Республиканцы договорились с Белым домом по вопросу предотвращения дефолта в США. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Тоже подтвердил и глава Штатов Джо Байден.

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», — написал Маккарти в Twitter после разговора с Байденом.

Как добавил Маккарти, в договоренностях присутствует «историческое» сокращение расходов и некие важные реформы.

«В них нет ни новых налогов, ни новых государственных программ. <…> Нам предстоит еще много работы», — добавил он.

К слову, на конец четвертого квартала прошлого года госдолг США достиг рекордной отметки и составил 31,42 триллиона долларов. Американская задолженность превысила общую задолженность 13 крупнейших стран-должников. Так, на втором месте после США по данному показателю расположилась Япония, госдолг которой составляет 9,59 триллиона долларов.

По итогам 2022 года российский госдолг составил 294,8 миллиарда долларов, что, например, в 33 раза меньше японского. Известно также, что в первом квартале 2023 года госдолг РФ сократился на 15,2 миллиарда долларов (5,2%). В то же время задолженность американского правительства выросла на 0,1%, преодолев установленный законодательством потолок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Джо Байдена опозорилась в Вашингтоне во время пафосной речи.

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