Несчастный случай: футболист «ПСЖ» Рико госпитализирован в тяжелом состоянии

Французский клуб раскрыл детали инцидента — произошло все во время верховой езды.

Запасной вратарь французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Серхио Рико был госпитализирован в больницу Вирхен-дель-Росио в испанской Севилье после несчастного случая, произошедшего с ним во время верховой езды. Агентство AFP сообщает, что он находится в тяжелом состоянии. Клуб подтвердил информацию.

Уточняется, что инцидент произошел с ним в Испании. Голкипер был доставлен в медицинское учреждение на вертолете, а после подключен к аппарату жизнеобеспечения. Подробности о произошедшем с ним во время езды верхом не раскрываются.

Бывший клуб Рико, испанская «Севилья», пожелала ему много сил и побыстрее встать на ноги в официальном аккаунте в Twitter. Вратарь примкнул к ПСЖ в 2019 году. В составе французского клуба он провел 24 матча.

Ранее в этот же день, 28 мая, 5-tv.ru писал, что другой участник «Пари-Сен-Жермен» — аргентинский футболист Лионель Месс повторил рекорд заточенного в тюрьме Дани Алвеса по числу трофеев в футболе.