Более безопасно: в РФ проектные документы на частное жилье могут стать обязательными

Однако Минстрой данную инициативу уже раскритиковал.

Взять ипотеку на строительство своего дома будет еще проще — по крайней мере, так думают законодатели. Сейчас идет работа над новыми правилами, по которым россияне будут сами готовить проектные документы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — они нужны в том числе для одобрения кредитов банками. Как изменится процесс стройки, узнавал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Олеся Тыщенко — совсем не инженер, а гештальт-специалист. Они с супругом, как смогли, начертили проект дома. В итоге выслушали советы специалистов и соседей. Большая часть реализовалась в этом многостраничном плане.

Плоды трудов Олеси профессиональный инженер оценивает на четверку –нужно разобраться с электрикой и будет отлично. Но этот случай — редкий: обычно все делают на глаз.

Зачем в стране, где действуют СНиПы и работает контроль за индивидуальным строительством жилья, подобная инициатива? Авторы в первую очередь говорят о безопасности — построенный по профессиональному проекту дом не рухнет на голову владельцам, проводка не заискрит, а канализация будет течь, куда нужно.

Особняк с родословной продать будет намного проще и выгоднее, чем строительную дворнягу. Отношения с банком станут прозрачнее, ведь на понятный проект ипотеку одобрят быстрее и под меньшие проценты.

Авторы инициативы поясняют — речь в первую очередь идет даже не о частных случаях, а о массовой застройке, когда компании продают индивидуальное жилье поселками. Эксперты считают, что проект обойдется примерно в 10% от стоимости стройки.

Но, можно, говорят, и схитрить — не с проектом, а с самим домом. Можно заказать проект, согласовать его, а по факту построить на участке нечто иное.

В случае ЧП это может сделать владельца виновным, например, во взрыве газа. Более того, продать дом с непонятными документами, тем более через банк, тоже шансов мало.

Впрочем, Минстрой инициативу раскритиковал. Хотят бы потому, что в данном сегменте отсутствуют единые стандарты строительства.