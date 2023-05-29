В Ставропольском крае поймали серийную банду автоподставщиков

Злоумышленники с помощью преступных схем выманивали деньги у страховых компаний.

В Ставропольском крае выявили группу мошенников, которые устраивали подставные ДТП и выманивали деньги у страховых компанией. В Следственном комитете РФ рассказали, что в преступную группу вошли 30 человек, среди которых оказались также сотрудники страховых компаний и ГИБДД.

По предварительным данным, путем масштабной мошеннической схемы злоумышленники на протяжении года инсценировали аварии, после чего подставные эксперты оценивали стоимость ремонта, чтобы добиться компенсации от страховых компаний. В совокупности оборот средств всех участников преступной группировки составил полтора миллиарда рублей. Следствие уточняет источник доходов.

Фото, видео: Следственный комитет РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Разоблачить фигурантов помог неудачный случай: пытаясь похитить почти два миллиона рублей у «Росгосстраха», аферисты попались. Задержать удалось минимум три человека, один из которых попытался пересечь границу РФ.

У всех подозреваемых арестовали недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета. Всего было возбуждено 17 уголовных дел по эпизодам мошенничества, которые объединили в одно производство.

ЦОС ФСБ уточняет, что у задержанных при обысках изъяли значительное количество банковских карт, использующихся для получения страховых выплат, мобильные телефоны, персональные компьютеры, а также печатное оборудование для изготовления ВИН-табличек и специальной продукции на автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким схемам телефонные мошенники чаще всего разводят россиян.