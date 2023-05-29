Стихия подошла к домам: масштабные лесные пожары бушуют в Канаде

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Несколько домов сгорели в Канаде в результате лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ty O'Neil; 5-tv.ru

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Власти приказали немедленно эвакуировать ближайшие населенные пункты.

Масштабные природные пожары охватили Канаду. В огне — десятки гектаров леса, и пламя уже приблизилось к жилым районам.

Полностью, как уточняется, сгорело несколько домов. Едкий дым распространился на многие километры, также есть пострадавшие.

В тушении задействованы десятки единиц наземной и воздушной пожарной техники. Власти приказали немедленно эвакуировать ближайшие населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в нескольких районах Курганской области объявлена наивысшая пожарная опасность

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