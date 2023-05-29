Возглавит парад: танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Петербурге

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Танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Машину примет музей «Битва за Ленинград».

Легендарный танк Т-70 времен Великой Отечественной войны, который сняли с постамента у Братского кладбища в Мелитополе, прибудет на реставрацию в Санкт-Петербург в музей «Битва за Ленинград».

Боевую машину восстановят по инициативе Российского военно-исторического общества. Когда ремонтные работы завершатся, танк возглавит осенний парад по случаю 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря.

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