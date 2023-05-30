«Испугались, что анорексия»: Маша Малиновская о резком похудении сына

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 386 0

Маша Малиновская заподозрила у единственного сына Мирона анорексию

Фото, видео: DARIA_POPOVA / ТАСС; 5-tv.ru

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Телеведущая вместе с мамой воспитывает своего единственного сына Мирона.

Сын Маши Малиновской 12-летний Мирон резко похудел. С чем связаны столь значительные перемены телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Мы сначала переживали, подумали, что он худеет намеренно. Может быть, ему кто-то сказал, что он пухлый, не в форме. Я даже ходила к врачу, с ним консультировалась, не может ли быть это анорексия. Мы испугались именно этого», — призналась Малиновская.

Однако чуть позже выяснилось, что столь резкое похудение 12-летнего подростка связано с гормональной перестройкой организма.

«Он начинает расти, вытянулся, ест все подряд и худеет», — поделилась Малиновская.

По признанию телеведущей, она не готовит своему сыну. Этим занимается ее мать, вместе с которой она живет и воспитывает своего единственного ребенка.

«Он ничего не ест из того, что я готовлю, потому что вкуснее, чем бабушка никто не может приготовить в целом свете», — объяснила Малиновская.

Ранее 5-tv.ru писал, как Маша Малиновская готовится к лету.

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