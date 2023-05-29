«Ждем, что скажут врачи»: что со здоровьем певицы Славы
Представитель Славы не подтвердил информацию о воспалении легких у певицы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Исполнительницу хита «Одиночество» экстренно госпитализировали с высокой температурой и кашлем.
Представитель певицы Славы (Анастасия Сланевская), которую ранее экстренно госпитализировали, не подтвердил информацию о воспалении легких у нее. По словам Николая Макарова, врачи пока не установили артистке точный диагноз.
«Просто плохо стало, температура поднялась, в больницу отвезли, решили ее оставить. Анализы сейчас сделают, будет известно уже более подробно, что там… Ничего конкретного пока нету, мы ждем сейчас, что скажут врачи», — сказал Макаров в комментарии 5-tv.ru.
Помощник знаменитости предположил, что причиной госпитализации Славы могла стать перенесенная «на ногах» простуда.
«Мы летали в Турцию работать, она уже была приболевшая. Простыла, может быть, и, видимо, просто недолечилась», — отметил Макаров.
Об экстренной госпитализации Славы сообщило издание StarHit со ссылкой на осведомленный источник. По неподтвержденным данным, врачи подозревают у знаменитости воспаление легких — у Славы высокая температура и кашель. Ранее родственники певицы в соцсетях сообщили, что вся семья чем-то болеет. Слава тоже могла подхватить инфекцию от близких.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народного артиста РФ Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением.
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