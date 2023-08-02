«Не хочу этих скандалов»: почему Наталья Подольская не делает уроки с сыном

От брака с музыкантом Владимиром Пресняковым у певицы два ребенка: семилетний Артемий и двухлетний Иван.

Наталья Подольская не делает уроки со своим семилетним сыном Артемием. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Наталья Подольская призналась, что ее сын хорошо учится в школе и преуспевает в изучении математики. Однако за плохие оценки, как предполагает сама певица, она вряд ли будет его ругать.

«Он не отличник, но такой уверенный хорошист. А я не требую от него. Я не была отличницей в школе, про Володю (Владимир Пресняков — Прим.ред.) мы и так представляем, что там было», — отметила Подольская.

По словам певицы, ни она, ни ее супруг Владимир Пресняков не помогают делать домашние задания своему сыну. Иначе совместное времяпрепровождение заканчивается громким скандалом.

«Мы стараемся, чтобы уроки делала с ним няня. <…> Я не хочу этих скандалов», — поделилась Подольская.

Сам Артемий отличается шабутным характером и, как признается певица, постоянно требует от нее внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская назвала своего старшего сына абьюзером.