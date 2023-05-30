Побит рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 57 0

Прошлый был установлен в 2021 году.

Побит рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли

Фото: www.globallookpress.com / Li Gang

Читайте нас в: Дзен Новости

Китай успешно запустил к своей орбитальной станции «Тяньгун» пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту. Число одновременно оказавшихся на орбите Земли людей составило 17 человек. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, установленный 16 сентября 2021 года — тогда на орбите одновременно собрались 14 землян. Об этом рассказали в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Пуск ракеты произошел с космодрома Цзюцюань на севере страны в 9:31 по местному времени (04:31 по московскому времени). Уже через 10 минут корабль с тайконавтами Цзином Хайпэнем, Чжу Янчжу и Гуем Хайчао разделился с ракетой и достиг заданной орбиты.

После прибытия экипаж встретился с командой ране прибывшего «Шэньчжоу-15». Еще 11 человек находятся сейчас на Международной космической станции. Среди них российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев и американские астронавты с Crew Dragon.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

9:22
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
9:21
Новое обострение ситуации в Косово. Главное
9:12
Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при атаке БПЛА в Москве
9:06
«Лишилась спокойной жизни»: 75-летняя Наталья Варлей страдала от настойчивых поклонников
8:50
В России могут упростить получение согласия на сделки с недвижимостью детей
8:35
Блогер Аня Покров ответила на вопрос о скорой свадьбе с Артуром Бабичем

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023