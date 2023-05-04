Ночная смена: российские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры

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Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru

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По плану, на операцию отведено около семи часов.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин находятся в открытом космосе — второй раз в этом году. Им предстоит выполнить еще один этап работ по переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». По плану на это может уйти почти 6,5 часов. Операция должна была пройти еще неделю назад, но тогда её отложили, чтобы детально проработать все задачи.

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