«Не скрывают»: США готовят боевиков на своей базе для дестабилизации Сирии

|
Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Нарышкин: США готовят боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии

«Не скрывают»: США готовят боевиков на своей базе для дестабилизации Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il

Читайте нас в: Дзен Новости

Десятки боевиков регулярно пополняют террорганизацию, прибывая из тюрем после освобождения американским правительством.

США готовят боевиков «Исламского государства»* (ИГ), чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, американские власти нацелены на то, чтобы сорвать нормализацию отношений между Сирией и арабским миром.

«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять», — заявил Нарышкин.

Исламские экстремисты в глазах США будут «умеренной оппозицией». До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что американское правительство создает «Армию свободной Сирии» на своей военной базе.

Нарышкин отметил, что СВР удалось узнать, где именно готовят преступную организацию. Боевики ИГ* проходят подготовку на военной базе «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Десятки будущих «оппозиционеров» — это террористы, которых власти США освобождают из тюрем.

В их лагеря регулярно завозят оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы. Также на базе находится группа сотрудников спецслужб США, которая координирует вылазки боевиков в неспокойных районах Сирии.

Ранее политолог Михеев объяснил 5-tv.ru, почему США не справятся в Сирии.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

11:00
«Помогает железобетонно»: как Маша Малиновская готовится к лету
10:57
Оставили за кадром: как США оправдывают свой экономический упадок
10:47
Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны
10:29
Стало известно количество пострадавших при атаке БПЛА на Москву
10:22
То самое «сердце океана»: среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье
10:12
«Не скрывают»: США готовят боевиков на своей базе для дестабилизации Сирии

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023