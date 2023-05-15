«Это американский проигрыш»: политолог объяснил, почему США не справятся в Сирии
Политолог Сергей Михеев рассказал, почему американцев ждет поражение в Сирии
Фото: Reuters / MAHMOUD HASSANO
С президентом САР готова вести диалог даже Турция, которая всегда поддерживала американцев в этом конфликте.
Политолог и публицист Сергей Михеев сообщил, что Вашингтону не удалось изолировать Сирийскую арабскую республику (САР) от всего мира и теперь США хочет снова начать проливать кровь. Об этом сообщило ИА SM-News.
«С Асадом, которого они еще совсем недавно хотели убить, теперь разговаривают все. А Асад остался у власти только благодаря нам. Теперь с ним разговаривают все. И даже турки, которые фактически помогали американцам в сирийской ситуации, уже готовы с Асадом разговаривать. Это американский проигрыш», — заявил Михеев.
Политолог дополнил, что американцы желают всем вокруг мира, процветания, стабильности и счастья. Только вот по этой формуле они приносят сотни тонн «демократии» в виде танков, вертолетов, самолетов и другой военной техники. Американские лидеры рассказывают, что они воюют не против мирного населения, а против диктатора. Это конечно же неправда.
Сергей Михеев сообщил, что с президентом Сирии Башаром Асадом уже готовы все выходить на диалог. Даже турки, которые всегда поддерживали США в этом конфликте.
Михеев объяснил, что Вашингтон снова объединяет сирийских террористов в одну кучу и называет их «армией свободной Сирии». Точно такое же объединение американцы создают и на Украине. Получается у них посредственно.
Политолог отметил, что в сложившейся ситуации важно выделять не то, какие власти США циничные, а то, что они проигрывают ситуацию в Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Вашингтон приступил к созданию «Армии свободной Сирии».
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