До десяти раз: в России выросло число нарушений в продуктовых магазинах

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В России выросло количество нарушений в продуктовых магазинах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Общественники винят мораторий на проверки бизнеса.

За год в России выросло число нарушений в продуктовых магазинах. Речь идет о продаже просрочки, фальсификата, несоблюдении условий хранения и несоответствии товара ценникам.

По данным Генпрокуратуры, в начале этого года в отдельных точках число нарушений увеличилось в десять раз. Общественники полагают, что причиной всему стал мораторий на проверки бизнеса, введенный правительством в марте прошлого года.

Сейчас Роспотребнадзор может лишь фиксировать нарушения, но не наказывать магазин. Эксперты просят внести в действующий закон правки и частично возобновить внеплановые проверки.

В Минпромторге ответили, что обязательные требования должны соблюдаться компаниями добровольно. А для проверок должно быть достаточно оснований и «индикаторов риска».

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