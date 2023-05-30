«Предела красоте нет»: Филипп Киркоров заговорил о новой «пластике»

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Аделина Ким
Аделина Ким 133 0

Филипп Киркоров намерен сделать очередную пластическую операцию

«Предела красоте нет»: Филипп Киркоров заговорил о новой «пластике»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Однако поп-король пока не делится подробностями грядущих хирургических вмешательств.

Певец Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Он перекрасил волосы в белый, вставил голубые линзы и неоднократно обращался к пластическим хирургам.

Но на этом король российской эстрады останавливаться не собирается. В социальных сетях он рассказал о новых планах по преображению.

Артист опубликовал кадры, на которых он снова находится в хирургическом центре у звездного врача Тимура Хайдарова. При этом он также намекнул, что пришел туда не просто так.

«Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику», — поделился Киркоров.

Сам доктор обещает, что на этот раз преображения кумира станут сенсационными для поклонников. Однако пока доподлинно неизвестно, что именно исполнитель собрался сделать со своей внешностью.

В целом благодаря операциям знаменитости удалось сбросить 12 килограммов. И теперь, пройдя все процедуры, Киркоров выглядит как стройный молодой человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие операции на лице перенес Киркоров.

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