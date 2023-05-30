Пантера напала на девочку под Волгоградом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 133 0

СК по Волгоградской области начал проверку после нападения пантеры из контактного зоопарка на девочку

Фото, видео: www.globallookpress.com; СК РФ; 5-tv.ru

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Что случилось с маленьким ребенком после похода в «слишком контактный» зоопарк?

В частном зоопарке под Волгоградом пантера напала на семилетнюю девочку. Об этом сообщает СК по Волгоградской области.

«Первоклассница прибыла вместе со своими родителями на базу отдыха — на хуторе Вертячий в Городищенском районе. Девочка слишком близко подошла к клетку с животным, в результате чего, пантера своими когтями нанесла девочке повреждения в области головы ребенка», — говорится в сообщении.

Медики сразу оказали ребенку необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Организована доследственная проверка. Также будет дана юридическая оценка законности функционирования данного частного зоопарка.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о запрете контактных зоопарков. В первую очередь речь идет о самых «зверских» уголках, которые располагаются в торговых центрах, на первых этажах общественных зданий, в курортных зонах, где основной целью заведения является прямые «ласки» посетителей животных, которым некуда деваться.

Однако при соблюдении некоторых требований такие зоопарки могут продолжать свою работу. Например, смена названия, помещения или, если соорудит специальные зоны для укрытия животных в клетке. То есть, по сути, контактные зоопарки продолжают свою работу на территории страны, правда, под другими названиями.

Не раз на территории таких зоопарков случались страшные происшествия, когда озлобленные от неправильного содержания большие животные травмировали детей или взрослых. Чаще всего, животные даже не были вакцинированы, так очень многие частные зоопарки экономят деньги на содержании своего личного ветеринара.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы ребенку.

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