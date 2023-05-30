Угрожал сжечь дом: безумный мужчина напал на Бенедикта Камбербэтча

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Мужчина совершил нападение на дом актера Камбербэтча

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Yada

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Досталось даже домофону — хулиган на него плюнул.

Шерлок Холмс едва не погиб от рук безумного повара — и это не сценарий для фильма.

Семья актера Бенедикта Камбербэтча пережила ужасный вечер. Неизвестный проломил железные ворота, пробрался во двор, начал вырывать растения в саду и угрожал сжечь дом.

Потом он плюнул на домофон и сбежал, но безумца удалось найти по ДНК слюны — в базе данных оказался совпадающий образец. Выяснилось, на особняк артиста напал бывший шеф-повар роскошного пятизвездочного отеля.

Причины своего поступка он так и не смог назвать. Хулигана оштрафовали и на три года запретили приближаться к семье Камбербэтча. И, хотя все закончилось благополучно, Бенедикт и его жена признаются, они теперь плохо спят.

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