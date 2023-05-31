Экс-возлюбленная Воробьева о вопросах по поводу отца ее сына: «Задевают мою семью»

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Аделина Ким
Аделина Ким 15 0

Экс-возлюбленная Воробьева призналась, что ее задевают вопросы об отце сына

Экс-возлюбленная Воробьева о вопросах по поводу отца ее сына: «Задевают мою семью»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бывшая певца уже состоит в отношениях с иностранцем, но пока не планирует связывать себя узами брака.

Диетолог, ведущая авторского блога о ЗОЖ Наталья Зубарева подтвердила, что встречалась с певцом Алексеем Воробьевым.

Однако она до сих пор не говорит, является ли тот отцом ее сына. В частности, это происходит из-за частой критики в Сети. В том числе по поводу ее внешности.

«Меня не трогают комментарии о зубах, губах или волосах. Меня трогают те, которые задевают мою семью, детей. Например, мою дочку. Она пела в полуфинале „Евровидения“, в „Голосе“. Попала во все проекты самостоятельно, я оплачивала только репетитора. А еще начинают младшего затрагивать: мол, от кого он, от чего он…», — сказала она в интервью на YouTube-шоу психолога Марка Бартона.

Сейчас девушка счастлива в отношениях с иностранцем, который значительно младше нее. Однако идти под венец не торопится.

«Пока не хочу замуж. Мужчину, который мне нужен, я вряд ли найду», — призналась Зубарева.

По ее словам, избранник «идеальный», но проблемы в паре все же возникают по причине того, что он иностранец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Виктория Дайнеко проигнорировала признание в любви от Алексея Воробьева.

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