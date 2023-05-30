«Могу все понять»: Светлана Пермякова готова простить измену

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 53 0

Звезда «Интернов» Пермякова рассказала, что может простить измену

«Могу все понять»: Светлана Пермякова готова простить измену

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка может закрыть глаза на любой поступок — главное, чтобы этому было какое-то объяснение.

Известная по роли Любы в сериале «Интерны» актриса Светлана Пермякова рассказала изданию KP.RU, что в отношениях готова даже простить измену.

«Мне даже Максим (муж — Прим. ред.) говорит: „С тобой поссориться невозможно, потому что ты все понимаешь“. Мне трудно быть истеричкой. Мне трудно разбить тарелку об пол. Я могу все понять. Я могу понять измену. И если я пойму, то я могу простить. Поэтому со мной очень трудно в этом плане. Вроде легко, но на самом деле очень трудно, потому что я все понимаю», — сказала артистка.

Она в целом, по собственному признанию, не может назвать себя конфликтной. Более того, ей никогда не было стыдно за свои слова.

Пермякова не плела закулисных интриг: ей просто сложно это делать, так как в них она может запутаться. При этом знаменитость считает, что каждый человек имеет право на ошибку.

А все конфликты лучше решать лицом к лицу, а не за спинами друг у друга. Звезда «Интернов» призналась, что ей не трудно попросить прощения, если она действительно виновата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Николай Караченцов мог состоять в отношениях сразу с двумя избранницами — первая из Москвы, а вторая — из Санкт-Петербурга.

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