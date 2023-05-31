В Европе пройдет первый чемпионат по сексу: можно ли интим рассматривать как вид спорта

Оценивать участников будут по нескольким дисциплинам.

В Швеции почти через неделю стартует первый чемпионат Европы по сексу. Каким может быть половой акт с точки зрения спорта, и не будет ли участникам некомфортно из-за зрителей и жюри — рассказала сексолог Ирина Макеева.

Эксперт отмечает, что спорт — это про выносливость, сила воли, регулярные тренировки, дисциплина, победы и поражения. Но ставить секс на уровень механики Макеева отказывается. Понаблюдать за таким соревнованием ей было бы интересно только с точки зрения его организации.

«Думаю, если мы говорим о виде спорта, то вряд ли мы можем увидеть смущающегося Плющенко на льду, которому вдруг стали неудобны коньки из-за присутствия жюри», — отметила сексолог изданию Газета.ру.

По мнению специалиста, люди изначально знают, на что они идут. Поэтому их может совсем не смущать откровенная обстановка вокруг. Кроме того, она даже может сыграть на руку участникам. Возможно, войдут в кураж и получат удовольствие от присутствия третьих лиц.

Старт чемпионата назначен на 8 июня. Всех участников будут оценивать по большому количеству критериев: соблазнение, массаж различных частей тела, прелюдия, оральный секс, выносливость, внешний вид, исполнение позы и другим.

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