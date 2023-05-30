«Ударит по гражданам»: объявят ли в России всеобщую кредитную амнистию

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Алексей Панков
Алексей Панков 52 0

Сенатор Долгов: в России не будет всеобщей кредитной амнистии

«Ударит по гражданам»: объявят ли в России всеобщую кредитную амнистию

Фото: www.globallookpress.com / Petr Chernov

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Многие люди рискуют потерять банковские накопления.

В России не будет всеобщей кредитной амнистии, так как это приведет к падению налоговых доходов, разорению банков и сокращению программ социальной поддержки граждан. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

По его мнению, многие люди ждут такого решения от государства. Однако это приведет к резкому сокращению бюджетных поступлений.

«Банки и кредитные организации являются плательщиками налогов, если они добросовестно работают в рамках правового поля. Если они будут под таким мощным давлением разоряться, значит, будет сокращение налоговых поступлений. Это, в первую очередь, ударит по социальным программам и гражданам», — цитирует Долгова издание URA.RU.

Также политик подчеркнул, что находящиеся в банках вклады будут утеряны. Он добавил, что в случае кредитной амнистии человеку могут «простить» пару тысяч рублей, но в итоге потеряет он гораздо больше.

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