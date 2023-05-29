«Действовать надо быстро»: как правильно закрыть долги по кредитной карте

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Алексей Панков
Алексей Панков 31 0

Эксперт Хрусталева: для погашения долгов по кредитной карте можно рассмотреть рефинансирование

«Действовать надо быстро»: как правильно закрыть долги по кредитной карте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev/IZVESTIA

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Специалист поделилась полезными советами, о которых забывают многие россияне.

При появлении задолженности по кредитной карте необходимо снизить расходы и обратиться в банк для изменения условий. Об этом сообщила старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

По словам специалиста, если человек оказался в тяжелой ситуации, имеет смысл прибегнуть к рефинансированию. Также стоит проверить, применимы ли для заемщика особые условия по займу.

«Если возникла сложная ситуация и грозят просрочки по платежам, либо уже образовался долг и он накапливается, то тут действовать надо быстро. Можно посоветовать снизить расходы, обращать внимание на финансовую дисциплину, не брать с собой кредитную карту туда, где есть риски спонтанных и эмоциональных трат», — цитирует Хрусталеву издание URA.RU.

Она добавила, что в случае невозможности рефинансирования необходимо сократить увеличивающиеся штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту. Эксперт посоветовала обратиться в банк и увеличить срок погашения кредита, уменьшив размер ежемесячных платежей.

Также можно написать заявление с просьбой предоставить кредитные каникулы. Хрусталева также напомнила о необходимости проконсультироваться с юристом или изучить действующее законодательство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риелторы предложили урегулировать схему выдачи ипотеки россиянам.

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